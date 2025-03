Wilson Soto insta a Boluarte a retirar a Perú de la Corte IDH

Wilson Soto sobre salida de la corte IDH

"Que no piense mucho la presidenta, si la decisión está en ella, hay que retirarnos de la Corte Interamericana ", declaró en una entrevista.

"No hay que ser mezquinos. No creo que no haya funcionado", afirmó, instando a la Policía Nacional a reforzar el trabajo de inteligencia y a que el Ministerio del Interior lidere estrategias efectivas contra la delincuencia.