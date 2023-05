Alianza Lima recibe a Vallejo en partido pendiente de la fecha 6

Alianza Lima quedó concentrado en Matute y tiene todo listo para enfrentar a la Universidad César Vallejo. De ganar, el conjunto íntimo le sacaría cinco puntos a Universitario en la tabla del Torneo Apertura.



Santiago García quedó desafectado de la convocatoria luego de no recuperarse de las molestias sufridas en el útimo partido. Mientras que Carlos Zambrano volvería a la nómina, pero no sería de la partida al no completar el entrenamiento.