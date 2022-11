Argentina revivió, venció a Polonia y clasificó a octavos de final de Qatar 2022

Con la tenencia del balón, paciencia y aprovechando espacios, Argentina logró hacerle bastante daño a Polonia. Sin embargo, los polacos tenían a un hombre que defendió su arco hasta más no poder. El primer tiempo no fue Argentina vs Polonia, fue Argentina vs Szczesny. El portero de la Juventus atajó de todo incluso un penal a Lionel Messi sobre el final del primer tiempo. El VAR cobró un polémico penal, pero finalmente Szczesny lo evitó.