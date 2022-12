Argentina se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 tras vencer a Francia por penales

¡Solo uno tocará la gloria! Argentina y Francia jugarán este domingo 18 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana) la gran final del Mundial Qatar 2022. Messi vs. Mbappé, Sudamérica vs. Europa, son solo algunos de los condimientos que tendrá esta definición por la Copa del Mundo.

Argentina llegó a la final tras derrotar con jerarquía 3-0 a Croacia en la semifinal que disputaron el último martes en Qatar. Mientras que Francia hizo lo propio frente a la sensación del torneo Marruecos.

La vigente campeona del mundo intentará defender su título ante una Argentina de Leo Messi que sueña con lograr el título de la Copa del Mundo que le fue esquivo en Brasil 2014.

Los campeones de América fueron de menos a más en un Mundial que no comenzó del todo bien tras la derrota 2-1 frente a Arabia Saudita en su estreno por el grupo C.

Luego vendrían las victorias 2-0 sobre México y Polonia. En los octavos de final derrotó 2-1 a Australia y en los cuartos llegó hasta los penales con Países Bajos al que derrotó 4-3.

Francia y Argentina se han enfrentado en doce ocasiones desde 1930, tres de ellas en los Mundiales (1930, 1978 y 2018).

Argentina lleva seis victorias, frente a tres triunfos franceses y tres empates. En total, Argentina marcó quince goles y concedió once.

Argentina vs. Francia | Final Mundiial Qatar 2022

Día: Domingo 18 de diciembre.

Hora: 10:00 a.m. (hora peruana).

Estadio: Lusail.

Canal: DirecTV Sports.