Kimberly García reveló lo que le ocurrió en la marcha de 20 km. de París 2024

“Fue un día bastante duro para mí. Teníamos unas expectativas bastante altas y reales. Estaba en la mejor forma deportiva de toda mi vida. Estaba muy bien físicamente, psicológicamente, pero hay ciertas cosas que a veces uno no puede controlar y escapa de tus manos. Hoy fue el caso donde no me sentí muy bien. Trataba de buscar buenas sensaciones durante toda la competencia, pero nunca las encontré. Tuve algunos problemas del estómago donde no pude hacer nada lastimosamente”, expresó Kimberly García.