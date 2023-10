Oblitas: "Lo que declaró Gareca creo que fue en un momento inoportuno"

En medio de la ola de comentarios negativos por estas palabras, Ricardo Gareca, de paso en Lima, se refirió al desempeño de los futbolista de la Liga 1 Betsson. "¿Los peruanos no corren? Mentira. Los peruanos corren. Teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas y nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas", dijo el 'Tigre', pero no como una respuesta hacia Reynoso. Sus declaraciones se dieron en el primer festival de recursos humanos de Latinoamérica llamado 'People Day by Buk', realizado en el Jockey Plaza, donde dio una conferencia.