Oliver Sonne fue incluido en el once ideal de octubre en la Superliga danesa

"Sí, va a volver", dijo el entrenador en Movistar Deportes. "Yo siempre tanto a los jugadores, sobre todo a los que no van a estar, tengo una conversación mano a mano, con Oliver no fue la excepción; le dijimos ‘por esto, por esto... ¿Te ilusiona venir? ¿Cómo has visto? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué no?’ Y la verdad fue muy agradable, es un chico muy listo y va a regresar, en esta convocatoria regresa", añadió.