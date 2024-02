Paolo Guerrero: Estos son los chats de la extorsión a "Doña Peta"

"Era un texto con amenazas, le dije que esté tranquila, 'no sabemos quién puede ser esta persona, vamos a ver quiénes son, déjame consultar pero no va a pasar nada, el Perú me quiere, no te preocupes'. Conversé con Julio (García, su abogado) esto, no sabíamos hasta dónde podía llegar esto porque era el primer mensaje, estábamos pensando qué persona podría estar haciendo este tipo de amenazas y luego no le dimos mucho interés", agregó.