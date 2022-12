Luis Urruti se nacionalizó peruano y renovó con Universitario de cara al 2023

Luis Urruti se pronunció tras obtener la nacionalidad peruana y poder quedarse en el conjunto estudiantil: "Agradecido de ser peruano. Me acuerdo cuando llegué en el 2019 a Universitario de Deportes, todos me hicieron sentir como uno más. Estoy agradecido con toda la gente peruana y con el club que me abrió las puertas de este hermoso país. Espero en un futuro poder representar a la selección de Perú".