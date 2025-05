Donald Trump crítica a Putin: “Se ha vuelto completamente loco”

Cambio de tono en relación con el Kremlin

Trump, quien en el pasado se mostró conciliador con el Kremlin, marcó un giro drástico en su discurso , señalando que ya no puede sostenerse una relación cordial ante la magnitud de la violencia ejercida por Moscú. "He tenido una buena relación con Putin, pero algo le ha pasado", expresó.

Posibles sanciones si no hay alto el fuego

El líder estadounidense adelantó que su gobierno evalúa imponer nuevas sanciones económicas a Rusia si no se dan señales claras de desescalada del conflicto. La amenaza representa un intento por presionar al Kremlin sin comprometer una intervención directa.

También critica a Zelensky y Biden

Trump no solo cargó contra Putin. También cuestionó al presidente ucraniano Volodímir Zelensky por su forma de manejar la comunicación en plena guerra. Además, responsabilizó a su antecesor Joe Biden por no haber impedido la escalada: "Esta es la guerra de Zelensky, Putin y Biden. No de Trump".