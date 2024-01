Ministra de Cultura: Nueva plataforma virtual dispone toda la oferta cultural peruana

“Ya se vendían las entradas a través de una página web que manejaba la administración de Cultura de Cusco. Sin embargo, por decisión de gestión, hemos considerado tener una plataforma donde encontremos la oferta cultural del Perú. Tenemos 56 museos administrados por el Ministerio de Cultura, y un número importante de sitios arqueológicos. Hay que cuidar y preservar este monumento, y la página web no nos daba el número de tope. En 2023 el aforo fue de 4044 tickets, pero hemos visto personas tratando de acceder a un ticket. Aparentemente, estos 4044 tickets parecían estar comprados y usados todos, pero no era así. En julio hemos tenido un promedio de 3200 a 3600. Al ser una página, un sistema que no tiene los seguros necesarios, no coincide los números de esta con el número de personas que suben en el bus al santuario”, sostuvo en Hora y Treinta de Canal N.