Petro niega haber llamado “amigos” a miembros del Tren de Aragua

Petro desmiente declaraciones de Kristi Noem

“No son ciertas las declaraciones de la señora Noem”, dijo Petro en conferencia de prensa, y explicó que no habla inglés, por lo que cuestionó si hubo una mala interpretación por parte del traductor. “Yo no hablo inglés, error mío. Lo leo ahí, medio medio” , comentó, añadiendo que pidió a su equipo que grabara la reunión, pero nadie lo hizo, lo que calificó como una “ingenuidad”.

Agregó que muchos de estos jóvenes migrantes “no encontraron universidad, no encontraron cultura” y terminaron siendo “los más excluidos en los barrios de los excluidos de Colombia”. Según el mandatario, esa exclusión derivó en violencia, aunque enfatizó que “esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto”.