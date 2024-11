Rusia: Construyen refugios nucleares ante amenaza de guerra

Parecen simples contenedores de carga, pero en realidad son refugios reforzados, capaces de proteger a quien los use, de diversas amenazas como la radiación nuclear .

Y aunque el gobierno de Vladimir Putin no vinculó esta decisión con ninguna crisis específica, el anuncio coincide con el momento de alta tensión.

"La actualización de la doctrina militar no agrega nada que Occidente no sepa, y no agrega nada que sea diferente”, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.