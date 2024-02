Chile despidió al expresidente Sebastián Piñera con honores de Estado

08:46 09/02/2024

Termina ceremonia de Sebastián Piñera en ex Congreso Nacional

Ciudadanos, simpatizantes, y autoridades, incluidos ex presidentes y el actual presidente Boric, se han congregado en el ex Congreso Nacional para rendir tributo y despedir a Piñera. El cortejo fúnebre partirá del ex Congreso Nacional hacia la Catedral, y se observan multitudes reunidas en plazas y calles para presentar sus respetos.