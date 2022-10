[VIDEO] Jerry Lee Lewis murió a los 87 años

Jerry Lee Lewis, el ícono del rock 'n' roll que tocaba con ahínco el piano y lo zapateaba, murió a los 87 años, según un comunicado de su representante Zach Farnum. El arista es recordado por sus éxitos en la década de 1950 como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin' Goin' On", falleció en su casa en el condado de Desoto, Mississippi, al sur de Memphis, según la declaración.