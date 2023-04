Alcalde de Piura señaló irían a un paro por desatención del gobierno central ante la emergencia por lluvias

Dijo que luego de esta emergencia y pese a que llegaron representantes del gobierno a la ciudad prometiendo el presupuesto para mitigar los daños, hasta el momento no les han entregado dinero. "Nosotros hemos mandado documentos a la PCM, a reconstrucción a los ministerios. Hemos solicitado en cinco requerimientos, hemos pedido 25 cisternas para abastecimiento de agua, porque la municipalidad sólo tiene dos y no se da abasto. Hemos hecho requerimiento de cargadores frontales, volquetes, no nos han atendido, nosotros estamos generando gasto en alquiler y maquinaria, motobombas, hoy por ejemplo, una tienda en Piura no encuentras motobombas, porque todas las han comprado el gobierno regional, empresas privadas, otros", declaró.