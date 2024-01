Áncash: Clausuran puente artesanal tras intensas lluvias

Si se producen inundaciones, huaicos, aluviones o deslizamientos. Aléjate y no cruces zonas inundadas, ríos, cauces de quebradas o laderas de cerros. Evita pasar por puentes, ya que estos pueden tener daños estructurales. No te detengas a grabar videos ni tomar fotografías. No intentes cruzar con vehículos zonas inundadas o por donde pasa un río o quebrada. No te acerques a tendidos eléctricos ni toque cables ni artefactos eléctricos.