Más de 30 comunidades afectadas por lluvias en Ayabaca

La carretera destruida es una de las principales rutas de acceso a diversos sectores rurales de Ayabaca, lo que ha generado preocupación no solo por la incomunicación de decenas de familias, sino también por la suspensión de actividades escolares. Varias instituciones educativas no han podido operar con normalidad, ya que los escolares y docentes no pueden trasladarse con seguridad.