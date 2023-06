Abogado de Dina Boluarte: "Hemos respondido a todas las preguntas del Ministerio Público"

“Uno no responde a, quien no está facultado, hace una pregunta capciosa, una pregunta sugestiva, una pregunta compleja o una pregunta que no tiene nada que ver con los hechos. Todas estas situaciones son las que nosotros como defensa técnica no respondemos; no como medio de defensa, ojo, porque como medio de defensa es aquel silencio que busca no autoinculparse. Nosotros hemos respondido todas las preguntas que se nos han hecho. No todos los silencios son los mismos”, insistió.