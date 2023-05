Abogado de Dina Boluarte sobre presidencia remota: "El proyecto no afecta que pida permiso al Congreso"

"El proyecto no afecta, algo sustancial, que se pida permiso al Congreso (...) Creo que no contraviene a la Constitución y no está prevista ahí (...) Aquí es una salida temporal, con lo cual, no tendría sentido concentrar el poder y darle el poder a alguien que no fue elegido para gobernar", indicó el letrado en entrevista a Octavo Mandamiento.