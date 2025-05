Prisión preventiva: Eduardo Arana critica a jueces y hacinamiento

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana , fue contundente en su crítica al sistema judicial . Según explicó, hay jueces y fiscales que no actúan con la celeridad que exige la ley, dejando que las personas pasen hasta 36 meses en prisión preventiva sin avances en sus investigaciones.

Arana mencionó que esta situación no solo es ineficiente, sino injusta, pues convierte una medida provisional en una condena anticipada. “Treinta y cinco meses después, recién se allanan domicilios o se citan testigos”, cuestionó.

Según datos compartidos por el propio Arana, de los 100 mil reclusos en el país, 40 mil no tienen sentencia. Esto significa que el 40% de los internos son presos cautelares: están privados de libertad por decisión judicial, pero aún no han sido juzgados ni sentenciados.

Este grupo, sostuvo el premier, es víctima de un sistema judicial lento, que usa la prisión preventiva como regla, no como excepción. La consecuencia directa es el hacinamiento en los penales y la saturación de recursos del Estado.

“Estas no son personas condenadas, son personas esperando una decisión. El sistema no distingue entre culpables y no culpables”, enfatizó.