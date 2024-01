Abogado de Patricia Benavides: "Solicitaremos la visualización de los chats completos"

"Lo que me preocupa, y que será producto de un pedido de nulidad en su momento, es que el Equipo Especial tenía desde mayo el supuesto conocimiento de que Benavides sería la líder de toda la organización criminal, que no haya comunicado a la Fiscalía Suprema Penal. No hubo siquiera eso. Y con toda esa información se arma un organigrama sin haberle permitido estos meses una defensa", argumentó.