JNJ ratifica destitución de Patricia Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió una nueva decisión respecto a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides , imponiéndole una segunda destitución. La resolución fue tomada tras comprobarse su responsabilidad en faltas graves, específicamente relacionadas con el cese indebido del fiscal Luis Felipe Zapata Gonzáles.

Absuelven a Enma Benavides

Por otro lado, la JNJ también absolvió a Enma Benavides Vargas, hermana de la ex fiscal, quien había sido investigada por su desempeño como jueza superior en la Corte Superior de Justicia de Lima. La JNJ concluyó que no se pudo acreditar responsabilidad disciplinaria en las actuaciones que se le imputaban, por lo que la ex jueza fue exonerada de cualquier sanción.