Acción Popular sancionaría a Martínez por votar contra censura

“Ahora me quieren sancionar por haber votado algo que a mí ni el presidente ni el secretario general, nadie me indicó que tengo que votar en esta línea. Yo he votado así porque he analizado y lo he hecho con criterio técnico. La gente, al final, se va a dar que lo que hoy ha votado el Congreso de la República es lo que más daño le va a ocasionar al país”, dijo en N Portada de Canal N.