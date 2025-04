Martín Salas: Cambio de fiscal debilita posición del MP

“Cuando se cambia un juez podría traer consecuencias al ejercicio de la defensa porque los jueces son los que escuchan en virtud del principio de mediación, se empapan del tema para tomar una decisión. Si tienes un juicio avanzado y cambias de juez, entra un nuevo juez y no va a saber nada del caso (…) En el caso del fiscal no. El fiscal es la contraparte de la defensa, funciona como un estudio de abogados, puede tener piezas de recambio cuando un fiscal no puede asistir”, dijo en N Portada de Canal N.