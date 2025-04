Alex Flores: César Vásquez debe responder por caso Medifarma

El congresista Alex Flores (Bancada Socialista) indicó que le pareció conveniente presentar la moción de interpelación contra el ministro de Salud (Minsa) César Vásquez porque no se puede pasar por alto la muerte de cinco personas que recibieron el suero defectuoso del laboratorio Medifarma .

Asimismo, Flores aseguró que la moción tiene más de 26 firmas, pese a la reticencia de algunas bancadas, como las de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) que no quisieron sumarse a la iniciativa.

“Se trata de hacer control político frente a una situación grave. Y estos colegas congresistas no están entendiendo que una de las funciones que tenemos es esa (…) El ministro ha sido invitado a la Comisión de Salud y no ha respondido, no ha esclarecido”, agregó.