Acosador de periodista Verónica Linares podría quedar en libertad

“Ya me cansé, quiero incluirme en estas víctimas del Estado, estoy en una actividad familiar y mi temor es que este señor aparezca, con qué intenciones no sé, tengo el temor con fundamento de que crea que mi hija es la suya, se la lleve y le haga algo, no por ser un delincuente, sino por ser un paciente psiquiátrico que no está debidamente atendido”, dijo la conductora de América Noticias.