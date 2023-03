Alberto Otárola sobre Dina Boluarte: "Califica como la persona más pulcra del gobierno del señor Castillo"

Refirió que fue precisamente una de las razones por las que el ex presidente Castillo la apartó de su entorno, incluso, refirió que fue él quien "boicoteó" sus actividades. "Este es un tema que con mayor claridad el país debe tener la plena seguridad que la presidenta de la República, no sólo apartó a la gente que intentó infiltrarla, sino que tomo las decisiones del caso para que estas personas no permanezcan más dentro del trabajo, ni la campaña y dentro del gobierno", declaró el presidente del Consejo de Ministros.