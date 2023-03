El cuaderno amarillo: La agenda secreta de la presidenta Boluarte

El es William Beltrán Espinoza, tiene 29 años y es hijo de Edu Beltrán. Tiene una empresa llamada Corporación Beltrán Espinoza la misma que antes de que Boluarte llegue al poder solo le había vendido 5 mil soles al Estado, pero su suerte cambió cuando Dina Boluarte fue vicepresidenta. Desde esa fecha tiene cuatro contratos que suman 915 mil soles. Dos de esos contratos son con municipalidades y otras dos con una institución que depende directamente del Gobierno Central, Indeci. Cuarto Poder también se buscó al empresario Edu Beltrán, pero no los atendió.