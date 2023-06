Alcalde de Jesús María sobre aprobación de ley de armas no letales: "Estamos mandando de carne de cañón a los serenos"

“No es recomendable el uso de armas no letales a serenos que no llevan una preparación o capacitación. Esto no es colgarse de una aprobación del Congreso para tener popularidad. Tenemos que pensar que estamos exponiendo a seres humanos ante una delincuencia que la propia Policía Nacional no puede contener. Estamos mandando de carne de cañón a los serenos”, insistió.