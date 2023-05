Alcalde de Magdalena sobre observación a ley de serenazgo: "Es un pequeño avance"

Indicó que esto es un paso “pequeño” y que les permitirá seguir trabajando comprometidos con lo que es la seguridad ciudadana. De otro lado se dirigió a los alcaldes que no están a favor del uso de las armas no letales. “Los que no quieren usar, no las usen, lo que tenemos los pantalones bien puestos las compraremos y usaremos, a los delincuentes hay que tratarlos como son, delincuentes”, refirió la autoridad.