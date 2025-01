Allison critica a López Aliaga por demasiados anuncios de obras

“El que mucho abarca, poco aprieta. Hay mucho 3D y, al final, no comienza. Se nos anunció un viaducto en la Javier Prado con la bajada Bertolotto. No existe. Los puentes de Huaylas, ninguno existe ni han comenzado. La vía expresa en la avenida Abancay. Quieren hacer todo al mismo tiempo”, dijo en N Portada de Canal N.

“Cada mes, el municipio de Lima debe pagar varios millones de intereses por un dinero que no está usando. ¿Cómo sacas un crédito bancario para luego meterlo al banco sabiendo que los intereses van a ser varios millones? Soy crítico, pero interesante, positivo, son las motos a la policía”, agregó.

Iría en la lista de Avanza País

Allison anunció el martes su intención de postular a la alcaldía de Lima bajo la bandera del partido Avanza País. La decisión fue tomada luego de mantener reuniones con diversas organizaciones políticas, según informó el propio Allison. Su elección por este partido, explicó, responde a su alineación con los principios de no apoyo al gobierno actual.

Allison, quien a principios de año rompió vínculos con Alianza para el Progreso por diferencias ideológicas, destacó la importancia de un respaldo crítico y selectivo dentro de las instituciones políticas. "No puede haber alianzas incondicionales que vayan en contra de Perú ni de los peruanos", afirmó el candidato.

El actual alcalde de Magdalena expresó que ya tiene claro el rumbo de su campaña en Lima y elogió los valores del partido Avanza País. "Es un partido que apoya lo que debe apoyar y no respalda lo que no corresponde, lo cual es algo que me complace", agregó.