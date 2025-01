Francis Allison no descarta postular a la alcaldía de Lima

Allison lo que criticó una falta de fiscalización en el Congreso. “Ningún partido político puede decir yo no interpelo, yo no censuro y yo no vaco”.

Asimismo, ratificó que Isabel Cajo, implicada en la presunta red de prostitución al interior del Parlamento, no habría sido en la hora y fecha que ella señaló. “Hemos revisado los videos horas antes y horas después y no hay ningún asalto en el lugar donde la señorita dice haber sido asaltada”, sostuvo.

Por otro lado, no descartó su candidatura a la alcaldía de Lima. “No me niego a conversar con partidos políticos ni me niego, obviamente, a postular a la alcaldía de Lima. Es un cargo para el cual me siento absolutamente capacitado”, finalizó.