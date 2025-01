Francis Allison postulará con Avanza País para Lima

El actual alcalde de Magdalena, Francis Allison , anunció su postulación a la alcaldía de Lima bajo la bandera del partido Avanza País. La decisión fue tomada luego de mantener reuniones con diversas organizaciones políticas, según informó el propio Allison. Su elección por este partido, explicó, responde a su alineación con los principios de no apoyo al gobierno actual.

Allison, quien a principios de año rompió vínculos con Alianza para el Progreso por diferencias ideológicas, destacó la importancia de un respaldo crítico y selectivo dentro de las instituciones políticas. "No puede haber alianzas incondicionales que vayan en contra de Perú ni de los peruanos", afirmó el candidato.

El actual alcalde de Magdalena expresó que ya tiene claro el rumbo de su campaña en Lima y elogió los valores del partido Avanza País. "Es un partido que apoya lo que debe apoyar y no respalda lo que no corresponde, lo cual es algo que me complace", agregó.