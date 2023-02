Alcalde de Santa Eulalia señala que distrito está en emergencia tras huaico

Debido a que es la primera vez que asume como autoridad, informó que no encontró nada de la gestión anterior que les permita afrontar la emergencia. "Está desabastecida, con un almacén cerrado, ya pedí a la región para tener con qué recurrir en estas situaciones, hemos solicitado que se declare en emergencia Chosica y Callahuanca y Santa Eulalia, donde viene siendo inundada por huaicos y no son declaradas, no tenemos con recursos económicos para asignar y apoyar con compras a los afectados", señaló Luis Ñahuis.