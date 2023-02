Indeci realiza monitoreo tras huaico que afectó al distrito de Santa Eulalia

Finalmente hizo una invocación a los vecinos, luego de verse videos de personas y vehículos que cruzan la zona del deslizamiento pese al riesgo. "Que la población no ponga en peligro su vida, el vehículo no puede ganarle a la caída, no puede predecir a cuánta velocidad puede venir, ya no deben cruzar y deben ponerse a buen recaudo, la población debe alejarse de las quebradas, no sabemos cuánta agua vendrá desde la parte alta de los cerros", declaró el director desconcentrado de Indeci Lima Provincias.