Alcalde de Ventanilla: “No se puede declarar un estado de emergencia sin una estrategia"

“No se puede declarar un estado de emergencia en un sector sin una estrategia. Un estado de emergencia sin estrategia no es estado de emergencia. Ahí tenemos el claro ejemplo de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres donde no está funcionando. Respetamos la propuesta del gobernador, pero no estamos de acuerdo. Estaríamos perjudicando el comercio, la economía, en este momento de recesión”, dijo en Hora y Treinta de Canal N.