Alcaldes de la Mancomunidad Lima Norte piden armas no letales

“Quieren que a nuestros serenos los maten, no nos están dando las herramientas, la policía no se da abasto, no tienen suficiente personal, no los capacitan. Nosotros tenemos mucha capacidad logística, nosotros dirigimos y comandamos directamente a nuestro equipo de serenazgo, la policía tiene mucha jerarquía para tomar decisiones, trabajamos de la mano, pero necesitamos un trabajo con más equipamiento”, dijo el presidente de la mancomunidad.