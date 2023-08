Alejandro Muñante: Ningún congresista que es investigado debe integrar la Comisión de Ética

"Lamentablemente tenemos un caso caso atípico que no se ha dado antes en el Congreso. Evidentemente han existido casos de licencias que se han dado de forma extemporánea, no tan seguidos. Sin embargo, tenemos el caso de una congresista que ha decidido simplemente dejar su cargo e irse a vivir a los Estados Unidos a ocuparse, no solo de sus negocios, sino también a pasear con su familia", manifestó.