Alejandro Soto: "No me interesa lo que digan los periodistas"

“Yo no voy a dejar el cargo por una renuncia voluntaria como ellos quisieran. Si tengo que dar un paso al costado, será porque quienes me han elegido tengan que tener el argumento suficiente, y puedan hacerlo, ¿no? Pero en tanto y en cuanto eso no ocurra, estoy firme para afrontar las circunstancias que vienen. La prensa limeña no quiere perder y me da duro y me siguen dando duro, ¿no? Pero se equivocan conmigo porque poco y nada me interesa lo que ellos digan. Los periodistas no votan en el Congreso de la República”, sostuvo en diálogo con RTV El Diario del Cusco.