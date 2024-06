Alejandro Soto presentó nueva querella contra periodista de Cuarto Poder y pidió cuatro años de cárcel

"No habíamos escuchado anteriores denuncias en las que acusen a periodistas por reglaje. No se entendía el sentido de esa denuncia. Hemos revisado el tipo de delito y he debido tener armas o preparar algo para luego cometer otro delito, pero no se entiende cómo un procurador del Estado, quien se le paga con los impuestos, y quien defiende los intereses del Congreso, no de las personas particulares", explicó.