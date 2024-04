Alonso Segura: "El alcalde de Lima ha lanzado injurias contra el Consejo Fiscal"

“Miente, injuria, y una autoridad no debe comportarse de esa manera. Argumenta que no sabemos de finanzas y, sobre el bono a 100 años, que se dio en la gestión Sagasti cuando Waldo Mendoza, que es miembro del Consejo Fiscal ahora, era ministro de Economía, hace una serie de cuestionamientos, y me sorprende que no pueda entender que es distinta la capacidad de endeudamiento del Gobierno nacional que la del municipio, que es muchísimo menor”, dijo.