Américo Gonza: "Las puertas están abiertas para el adelanto de elecciones"

"Lo que hemos pedido el referéndum para que se le consulte a la población, juntamente, con las nuevas elecciones, que no le van a demandar mayor gasto al Estado, adicionar una cédula más donde se le pregunte si quiere o no una nueva Constitución. No sé por qué el temor de algunos grupos políticos de cerrar el pase al referéndum. Recordemos no es constituyente, es referéndum para que se le pregunte al pueblo peruano", puntualizó.