El abogado penalista, Andy Carrión , sostuvo que no se archivará el caso Qali Warma tras el fallecimiento del presidente ejecutivo de Frigoinca, Nilo Burga . Sin embargo, consideró que sí debilita la investigación al ser uno de los principales personajes en la presunta trama de corrupción en el programa social que brinda alimentos a escolares.

"El caso automáticamente no se va a archivar a raíz del fallecimiento de quien dirigía esta empresa que contrataban con Qali Warma, eso no va a suceder. Es más, la Fiscalía parte de la hipótesis de indicios que no necesariamente apuntarían a un suicidio. La Fiscalía ya cumplió con abrir una investigación, es más, así se corrobore que, en efecto, ha concurrido un suicidio, ello podría ser confrontado con eventualmente algún acto anterior o posterior que la Fiscalía pueda rescatar en el caso", expresó Carrión.