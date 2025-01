Aníbal Quiroga a favor de declarar ilegal a A.N.T.A.U.R.O

"Toda decisión judicial es susceptible a un amparo. Ahora, no parecería ser que este amparo termine antes de fin de año en el Tribunal Constitucional cuando las listas ya estén cerradas. No parecería que este amparo llegue a resolverse antes de que se cierre la lista electoral", dijo en N Portada de Canal N.

"Yo creo que la fiscalía ha anotado un gol y el Poder Judicial también. La democracia no puede ser boba. La democracia, como dijo algún político, no son pelotudeces, son cosas importantes. La democracia se tiene que defender. No puede haber un movimiento político que sea absolutamente democrático y anuncie en su cartera política que va a fusilar a candidatos, magistrados (...) Una organización política está hecha para convivir en la vida democrática, pacíficamente, dentro de los medios democráticos, no para subvertir el orden democrático", añadió.