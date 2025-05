Quiroga explicó que, aunque la posibilidad está contemplada en la Constitución, utilizarla como herramienta de presión política es inapropiado y debilita el debate democrático. “Fue una amenaza clara”, dijo, subrayando que no se ha disuelto aún ningún gabinete, lo que vuelve aún más innecesario el mensaje del Ejecutivo.

Crisis de gabinete y errores de conducción política

El constitucionalista calificó de "torpe" la estrategia de Adrianzén. Consideró que el jefe del gabinete no tiene “cintura política” ni el “carisma necesario” para conducir la PCM en medio de una crisis.

Pataz: falta de información y descoordinación del Ejecutivo

Recordó que el propio titular de la PCM aseguró no estar informado sobre los hechos en los primeros días, lo cual revelaría una preocupante desconexión entre las unidades de inteligencia del Estado y la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Si el premier no está informado, hay tres opciones: no le dan la información, se la esconden o no sabe interpretarla”, señaló. En cualquiera de los casos, afirmó, se trata de una grave falla de gobierno.