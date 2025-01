En declaraciones a la prensa, el titular del Minjusdh dijo que la investigación lleva más de dos años y que la Fiscalía no ha encontrado pruebas.

Arana mencionó que su reunión con Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao, durante el año 2018, fue para “quejarse de un proceso de una persona y que no la atendían”.

“Hay un ciudadano cuyos derechos no están siendo atendidos. Es decir, yo fui a defender el derecho de un ciudadano, pedí una cita formal, me atendieron formalmente y el presidente me pidió mi teléfono que además yo ya lo conocía”, relató.