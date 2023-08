Arturo Alegría, vocero del fujimorismo: "Fuerza Popular no se ha corrido de ninguna investigación"

“Desde Fuerza Popular hemos demostrado que no nos hemos corrido de ninguna investigación. Keiko Fujimori es la persona, probablemente, más investigada del país, y en ningún momento ha tratado de rehuir a esas investigaciones. Sin embargo, cuando un fiscal se atribuye competencias que no le corresponden, porque el equipo especial que dirige el fiscal Domingo Pérez está encargado del caso Lava Jato. ¿Qué tiene que ver la elección del 2021 en el caso Lava Jato? Entiendo que el señor tiene animadversión por Keiko Fujimori y el partido, pero trasladar esa situación personalísima a hechos consumados como pedir esta ampliación, es jalado de los pelos. No podemos politizar la justicia”, digo en el programa Hora y Treinta de Canal N.