Betssy Chávez denunció "trato hostil" en penal de Chorrillos

“Señora directora, en este lugar es difícil vivir, pero ‘de lo malo, lo bueno’; aquí he encontrado, así como en los pueblos donde he caminado, mucha solidaridad y cariño de las señoras internas, ellas me cuidan como pueden, y les estaré a las internas muy agradecida por su calidez. Lo penoso es que me deban de cuidar de vuestras secuelas del tratamiento penitenciario”, indicó.