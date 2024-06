Carlos Añaños desaprobó al Congreso: "Están cometiendo muchísimos errores"

"Creo que la justicia tiene que trabajar [...] Al final quien perdió en esto fue el pueblo ayacuchano por la cantidad de obras que se pararon [...] Yo conozco a (Wilfredo Oscorima). Yo no estoy de acuerdo de que preste o regale, no sé a qué cuenta van las dádivas [...] ¿Está bien regalar relojes de lujo? Por supuesto que no [...] Ella (la presidenta) debió aclarar [...] Creo que la presidenta desperdició la oportunidad de oro para sacar a la gente de la pobreza", remarcó al respecto.